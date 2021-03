Maltrattava la sorella da anni, allontanato dalla casa di famiglia

Il provvedimento è scaturito a seguito delle numerose denunce sporte dalla donna

Di: Redazione Sardegna Live

Gli investigatori della Terza Sezione della Squadra Mobile hanno eseguito la misura cautelare di allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo che da tempo avrebbe maltrattato la sorella. Il provvedimento è scaturito a seguito delle numerose denunce sporte dalla donna convivente dell’uomo.

Grazie alla minuziosa attività compiuta in questi mesi dagli investigatori della Squadra Mobile, sarebbe stato accertato che le vessazioni subite dalla vittima, che consistevano in minacce, umiliazioni, fino ad arrivare anche a percosse, duravano già tempo. La donna avrebbe subito maltrattamenti dal 2017, e che gli stessi sarebbero stati tutt’ora in atto. Le stesse violenze avrebbero riguardato anche i due figli minori della donna.

L’Autorità Giudiziaria ha emesso la misura cautelare, a cui i poliziotti hanno dato immediatamente esecuzione. Ora l’uomo non potrà più avvicinarsi a meno di 200 metri dai luoghi frequentati dalla donna e gli è stato imposto anche il divieto di non comunicare con lei in alcun modo.