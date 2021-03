Schianto sulla 554, muore militare 43enne

Con la moto contro un'auto

Di: Redazione Sardegna Live

Un militare dell'Esercito italiano è morto nella notte in seguito a un incidente stradale sulla SS 554. Marco Muscas, 43enne di Villasor, viaggiava in sella al suo scooter fra gli incroci di Pitz'e Serra e via Marconi, a Quartu, quando è andato a impattare contro un suv fermo al semaforo dietro un'altra auto, rimasta coinvolta nell'incidente.

Non sono chiare le dinamiche dello scontro. Tutti i mezzi procedevano verso Quartucciu quando il militare ha impattato contro il mezzo che aveva davanti atterrando sull'asfalto.

Sul posto il 118, che non ha potuto far nulla per salvare la vittima, e la Polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge. Illesi gli occupanti delle auto.