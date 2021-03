Screening a Cagliari, 15mila test nella prima giornata

La quarta tappa di "Sardi e sicuri" si concluderà domani

Di: Redazione Sardegna Live

Si è conclusa la prima giornata della campagna di screening 'Sardi e sicuri' a Cagliari. Nelle diciassette aree allestite per l'esecuzione dei tamponi antigenici sono stati effettuati circa 15mila test rapidi a immunofluorescenza. Sono invece attualmente in corso le verifiche per mezzo del tampone molecolare sui casi di positività rilevati.

La quarta tappa del progetto della Regione realizzato da Ares-Ats, con l'obiettivo di contrastare la diffusione del Covid-19, proseguirà e si concluderà nella giornata di domani. Con Cagliari salgono a 104 i comuni coinvolti in 'Sardi e Sicuri' con circa 165 test antigenici eseguiti. Nel capoluogo, l'attività di screening riprenderà dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Tutti i cittadini che vorranno sottoporsi al tampone potranno farlo gratuitamente presentando tessera sanitaria e un numero di telefono cellulare a cui saranno inviate le credenziali per il ritiro del referto online. Alla Fiera della Sardegna, in concomitanza allo screening, partirà il 'vaccine day' per l'immunizzazione degli ultraottantenni.