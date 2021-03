Covid: a Bono dati incoraggianti, presto fuori dalla zona rossa

Il paese entrerà direttamente in zona bianca. Variante inglese a Bultei? Il sindaco Arca smentisce: "Al momento nessun contagio in paese"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Bono si prepara ad uscire dal lockdown e cambiare colore passando direttamente dalla zona rossa a quella bianca. Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno comunque chiuse fino al 13 marzo compreso. La nuova ordinanza del sindaco Elio Mulas entrerà in vigore da domani, 7 marzo.

"Visto il parere espresso dal servizio sanitario, in cui ci viene raccomandato il posticipo dell'apertura delle scuole per motivi di sicurezza, visti i dati che riguardano la trasmissione del virus all'interno degli ambienti scolastici, con tale ordinanza si stabilisce la chiusura delle scuole - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell'amministrazione -. Mentre, da domani 7 marzo 2021, tutte le attività finora chiuse potranno riprendere. Questa graduale riapertura non è un 'liberi tutti', quindi, si raccomanda tutta la popolazione di continuare a seguire le norme di sicurezza e indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, evitando assembramenti. Si tratta, soprattutto, di rispettare quei lavoratori che hanno dovuto chiudere l'attività, facendo enormi sacrifici per andare avanti".

Dal 7 marzo, quindi, rimarranno in lockdown solo La Maddalena, il cui sindaco ha prorogato di un'altra settimana la zona rossa, e San Teodoro, dove il blocco durerà fino al 10 marzo.

Nel frattempo, il sindaco di Bultei, Daniele Arca, smentisce categoricamente la presenza di contagi da variante inglese nel paese del Goceano. La notizia, che era stata diffusa nel pomeriggio, non trova dunque la conferma ufficiale dell’amministrazione comunale. “Attualmente a Bultei non si registrano casi di positività al coronavirus, tantomeno alla variante inglese – spiega il primo cittadino –. La notizia comparsa sulla stampa non dipende da un’errata comunicazione del Comune. Anzi, ribadisco che vi sono dei cittadini le cui condizioni di salute devono ancora essere verificate, ma non c’è alcun caso di positività conclamata”.

“Questo non basta per cantare vittoria – conclude Arca -. Invito infatti la popolazione a prestare ancora la massima attenzione e la prudenza necessaria per evitare la diffusione dei contagi”.