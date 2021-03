Villanova Monteleone festeggia i 100 anni di tia Gaetana

Il sindaco Vincenzo Ligios ha consegnato a Gaetana Spanu una targa in ricordo di questo traguardo e un bouquet floreale

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi Villanova Monteleone ha festeggiato un’altra centenaria. Questo pomeriggio il sindaco Vincenzo Ligios e gli assessori Giusi Murgia, Cosetta Sanna e Angelo Palomba hanno portato gli auguri di tutta la comunità Villanovese a Gaetana Spanu, consegnandole una targa in ricordo di questo traguardo e un bouquet floreale.

Conosciuta da tutti soprattutto per la sua passione per il ballo sardo, che ha ereditato dai genitori, entrambi ballerini, tia Gaetana racconta che la madre ballava con la brocca in testa e il padre con il bicchiere di vino in testa. “Tutta Villanova le augura buon compleanno e la abbraccia virtualmente con un “ballu tundu” immaginario. E con l’allegria che l’ha sempre accompagnata sulle note di una fisarmonica, confidiamo che il suo compleanno sia di buon auspicio per lasciare alle spalle il brutto periodo che la nostra comunità sta attraversando” ha detto il sindaco Vincenzo Ligios.