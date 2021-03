Sedici donne uccise da inizio 2021: lunedì un incontro davanti al Consiglio regionale

A organizzarlo a Cagliari l’associazione Luna & Sole

Di: Redazione Sardegna Live

Luna & Sole con altre Associazioni partner, ha organizzato un incontro in via Roma a Cagliari davanti alla sede del Consiglio Regionale, “per ricordare la continua strage di donne uccise da chi diceva di amarle, sedici solo in questi primi mesi dell'anno, e per essere vicini a tutte quelle donne vittime di ogni genere di violenza, nel giorno chiamato dai più "Festa della Donna".

L’appuntamento è per lunedì 8 marzo dalle 10.45. “Siete tutti invitati a passare e fermarvi con noi anche solo un minuto per solidarietà, specialmente gli Uomini che sono davvero tali” sottolineano le associazioni.