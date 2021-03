Macomer. Lunedì l’ultimo saluto alla giovane Sara Ricciardi

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino: “Strappata prematuramente alla vita da una grave e rara malattia”

Di: Redazione Sardegna Live

Ha lottato contro un male che alla fine non le ha lasciato scampo. Sara Ricciardi aveva 19 anni, era di Macomer e studiava Architettura. Il suo cuore ha smesso di battere mercoledì scorso, 3 marzo, a Bologna, dove era andata per ricevere migliori cure.

“L’improvvisa e prematura scomparsa ha lasciato profondamente smarrita la nostra comunità, ancora turbata per la prematura scomparsa negli ultimi anni di altri giovani figli come Alberto, Manuel, Marco, Salvatore, Stefano e altri ancora”, ha scritto il sindaco di Macomer, Antonio Onorato Succu, nell’ordinanza con la quale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di lunedì prossimo, 8 marzo, giorno in cui si svolgeranno i funerali della giovane.

Un provvedimento “doveroso, nel rispetto comune sentimento cittadino, la partecipazione al cordoglio di tutti i macomeresi, in segno di affetto e vicinanza al dolore dei congiunti, colpiti da una così drammatica perdita”, si legge ancora.

Lunedì le bandiere degli edifici comunali e di tutti gli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta o listate a lutto.

“Sara Ricciardi, originaria di Macomer, studentessa del 1° anno del Corso di Laurea in Architettura, si è spenta pochi giorni fa. Il Direttore, prof. Emilio Turco, il Dadu e tutta la comunità universitaria profondamente commossa si unisce a questo grande dolore e rivolge l'affettuosa vicinanza ai genitori, al fratello, ai parenti e agli amici di Sara”, è il post pubblicato su Facebook del Dipartimento di Architettura dell’Università di Sassari.

I funerali si terranno alle ore 16 nella chiesa della Santa Famiglia di Nazareth.

In basso il post dell'Istituto superiore IIS "Sebastiano Satta" di Macomer, dove Sara ha studiato.