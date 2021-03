Vaccini. In Sardegna cambiano modalità adesione per over 80 e personale scolastico

Dal 15 marzo sarà possibile aderire alla campagna vaccinale anche senza ricezione dell'sms

Di: Giammaria Lavena

La Regione Sardegna ha aggiornato le modalità di adesione e prenotazione di over 80, personale scolastico e universitario alla campagna vaccinale anti Covid. A partire dal 15 marzo, anche se non avranno ricevuto alcun sms, tutti i cittadini nati fino al 1941 potranno aderire alla campagna tramite registrazione sul "Portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti Covi-19 della Regione Sardegna". Coloro che aderiranno verranno richiamati dalle segreterie Cup e saranno convocati per la vaccinazione.

Fino al 14, invece, possono manifestare la propria adesione sul portale solo gli anziani che hanno ricevuto l'sms di invito, e cioè i nati fino al 1937. Nel frattempo Ats sta portando avanti iniziative locali finalizzate alla vaccinazione degli over 80 con il supporto dei sindaci e dei medici di Medicina generale. Dal 1 aprile ci si potrà rivolgere agli sportelli Cup, che verranno progressivamente attivati e implementati in fasce orarie specifiche, o si potrà effettuare la prenotazione telefonicamente al numero 1533.

Sulla base dell'elenco fornito alla Regione Sardegna dal ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'8 marzo i soggetti appartenenti alla categoria scolastica (personale scuole statali, docente e non docente) riceveranno un sms con l'invito a manifestare la propria adesione tramite registrazione sullo stesso portale. Anche per loro dal 15 sarà possibile aderire anche senza ricezione dell'sms. Anche in questo caso riceveranno un messaggio con indicazione dell'ora e del luogo dove presentarsi per effettuare la vaccinazione.

Nel caso in cui l'appuntamento proposto non venga accettato, il cittadino potrà rispondere all'sms e verrà successivamente contattato dall'Ats per riprogrammare l'appuntamento. Per quanto riguarda l'università si sta procedendo alla vaccinazione del personale docente e non docente, tramite contatti diretti tra gli atenei della Sardegna e le aziende ospedaliere, che hanno attivato specifici punti.