San Teodoro, la sindaca: "Dati confortanti dallo screening", ma nessuna revoca alla zona rossa

La prima cittadina comunica che "si aspetterà la naturale scadenza dei termini indicati nell'ordinanza". Nel frattempo la prossima settimana partirà la campagna di vaccinazione a ultra ottantenni

Di: Giammaria Lavena

"Cari concittadini, voglio ancora una volta ringraziarvi per il grande senso civico dimostrato in occasione della campagna di screening che ha visto coinvolto San Teodoro nei giorni scorsi. La vostra grande partecipazione, infatti, è stata fondamentale e ha dato un importantissimo contributo nel delineare un quadro chiaro e preciso della situazione epidemiologica attuale". Sono le parole di Rita Deretta, sindaca di San Teodoro, dove in questi giorni si è tenuta un'importante campagna screening dopo che il Comune è entrato in 'zona rossa' in seguito al riscontro di alcuni casi di variante inglese.

"Lo screening ha fornito dati confortanti - spiega -, che tuttavia, allo stato attuale, vista la normativa vigente non consentono l'immediata revoca dell'ordinanza che ha istituito la zona rossa. Di fatto, quindi, anche in accordo con i titolari dei pubblici esercizi in attività al momento dell’istituzione della zona rossa, si è deciso di aspettare la naturale scadenza dei termini indicati nell'ordinanza, che saranno in vigore fino alle ore 23:59 del 10/03/2021".

"Ci sono invece importanti novità in merito alla campagna di vaccinazione che coinvolgerà tutti i residenti ultra ottantenni prevista per mercoledì 10 marzo - annuncia -. Gli stessi verranno contattati telefonicamente dal personale comunale a partire da domani per ricevere istruzioni circa l'orario, il luogo e le modalità di accesso"

"Infine - conclude - voglio rendervi partecipi del fatto che, unitamente ai Sindaci dei Comuni di Bono e La Maddalena, anch’essi “zona rossa”, si è provveduto nei giorni scorsi ad inviare un’istanza alla Regione Sardegna, che allego alla presente, al fine di richiedere: la previsione di una campagna vaccinale di massa; la previsione, con legge di stabilità 2021, di apposite risorse finanziarie del Bilancio Regionale da destinare in conto “ristori”, a favore del comparto economico-produttivo, gravemente compromesso dalla contingenza dell’emergenza sanitaria che ha colpito in modo straordinario i nostri Comuni".