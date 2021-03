Vaccini, 69enne nuorese: “Io invalido civile al 100% irreversibile non considerato un soggetto fragile”

“Sono letteralmente terrorizzato, da alcuni mesi non esco di casa”

Di: Redazione Sardegna Live

Sardegna Live raccoglie la segnalazione di un lettore, incredulo e fortemente preoccupato perché escluso tra le persone considerate “soggetti fragili” nell'ambito del programma di vaccinazione regionale.

“Sono rimasto esterrefatto quando, leggendo la norma regionale che stabilisce le priorità per la vaccinazione contro il Covid-19, ho scoperto di non far parte della categoria dei ‘soggetti fragili’. Ho 69 anni e faccio presente di essere stato dichiarato, da apposita commissione Medica, Invalido Civile al 100% irreversibile e di beneficiare della Legge 104, art. 3, comma 3.  Comunico di essere diabetico insulino dipendente (3 punture al giorno) pur non assumendo farmaci orali per il diabete; di essere da 6 anni affetto da Lupus Cutaneo e di essere Mielodisplastico. Tralascio tutte le altre mie patologie e l'elenco degli interventi chirurgici subiti.

Vi chiedo cosa debbo fare per poter essere vaccinato prima che il Covid mi porti via. Faccio presente, infine, che sono letteralmente terrorizzato e che, per la paura, da alcuni mesi non esco di casa.”

