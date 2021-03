Monopattini elettrici: controlli dei carabinieri a Cagliari. Identificate 28 persone

Multa a un 19enne perché sorpreso a guidare contromano

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Villanova e Stampace, con l’impiego di sette pattuglie complessive delle Stazioni di Villanova e Stampace nonché della Sezione Radiomobile della stessa Compagnia.

I controlli erano mirati a monitorare un fenomeno in ampia e rapida diffusione, quello della presenza su strade a marciapiedi di monopattini elettrici, incentivati da recenti sussidi di Stato, sfreccianti per le vie della città o sui marciapiedi in maniera talvolta non conforme alle previsioni del codice della strada.

I militari hanno identificato 28 persone, 27 delle quali a bordo dei rispettivi monopattini elettrici. Nei confronti di uno di essi è stata elevata una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 c.d.s. (inosservanza degli obblighi imposti dalla segnaletica verticale). Un giovane di 19 anni è stato sorpreso infatti a marciare contromano a bordo del proprio “mini veicolo”. Il codice della strada lo vieta, per cui è scattata la sanzione.