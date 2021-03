Vaccini, i numeri in Sardegna preoccupano: ultimi per somministrazione

Ultimi anche per inoculazione a over 80: solo lo 0,3% ha completato il ciclo. Nel frattempo è attesa ordinanza su test d'ingresso nell'Isola

Di: Giammaria Lavena

La somministrazione dei vaccini in Sardegna prosegue a rilento: secondo il report del Governo, è l'ultima regione in Italia per somministrazione delle dosi sulla base di quelle consegnate dalla struttura commissariale: il 58%. In numeri si tratterebbe di 95.985 vaccini inoculati su 165.380 dosi arrivate.

La Fondazione Gimbe fa inoltre sapere che in Sardegna gli over 80 che hanno effettuato il ciclo completo di vaccinazione sono solo lo 0,3%, anche in questo caso ultima tra le regioni italiane. Per quanto riguarda la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale siamo all'1,87%, davanti solo ad Abruzzo (1,84%) e Umbria (1,72%).

La Regione allontana gli allarmismi e assicura di essere al lavoro per recuperare il ritardo. Per quanto riguarda i test rapidi agli arrivi in Sardegna è attesa nelle prossime ore l'ordinanza del presidente Christian Solinas, ma non si escludono protocolli bilaterali con i singoli gestori di porti e aeroporti con i quali le interlocuzioni sono in corso.

Già effettuati i primi sopralluoghi. Rimane da verificare quali spazi possono essere idonei, soprattutto negli scali aerei, ad ospitare il personale di Ares-Ats che dovrà effettuare i tamponi che saranno fatti su base volontaria.