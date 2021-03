Mula (Psd'Az): "Zona bianca massima responsabilità, frutto di tanti sacrifici dei sardi"

"Bene la decisione di Solinas di istituire severi controlli in porti e aeroporti"

Di: Giammaria Lavena

"Un punto di partenza verso una sempre maggiore consapevolezza e responsabilità, doti già ampiamente dimostrate dai sardi nei mesi passati. L’essere la prima regione d’Italia considerata zona bianca deve spronarci a moltiplicare attenzioni e prevenzione". Così Franco Mula, capogruppo del Partito sardo in Consiglio regionale, secondo il quale ora occorre lo sforzo di tutti, Istituzioni e cittadini, per mantenere e rinsaldare questo traguardo faticosamente raggiunto.

"È il frutto - afferma Mula - dei tanti sacrifici fatti in questi mesi dai sardi, delle loro attenzioni e dello scrupolo posto nell’osservanza delle regole di sicurezza, della loro partecipazione allo screening di massa che sta entrando nella sua fase numericamente più rilevante. Come ricordato dal presidente Solinas con grande prudenza, la zona bianca non rappresenta certamente un invito al “liberi tutti”, alla mitigazione delle precauzioni e delle norme di sicurezza; deve essere anzi interpretata da tutti noi come una sprone alla massima responsabilità".

"Molto apprezzabile l’intendimento annunciato dal presidente di istituire, fin da lunedì prossimo, severi controlli agli arrivi in porti e aeroporti - prosegue -. Un sistema di sicurezza che darà maggiori garanzie ai sardi e ai visitatori, ponendo le basi per una ripresa della nostra industria turistica già in previsione delle festività pasquali. La Sardegna, conclude potrà confermare di essere una terra sicura e sorvegliata - conclude -, con un valore aggiunto in più oltre alle sue tradizionali e intramontabili attrazioni per i turisti di tutto il mondo".