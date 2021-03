Schianto al Poetto, frontale fra due auto

Un 21enne ha perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta

Di: Redazione Sardegna live

Incidente stradale questa notte al Poetto di Cagliari. Un 21enne di Selargius alla guida di una Volvo avrebbe perso il controllo dell'auto per cause in fase di accertamento nell'affrontare una curva in viale Lungosaline.

Dopo essere finito nella corsia opposta avrebbe così urtato frontalmente una Dacia condotta da un 68enne di Quartu. Quest'ultimo è stato poi tamponato da una Peugeot condotta da un ragazzo 19enne di Monserrato.

Un grande spavento per i conducenti e gli occupanti dei veicoli, ma nessun ferito. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.