Controlli alla circolazione stradale e coprifuoco: tre denunce per guida in stato di ebrezza a Olbia

Tre soggetti denunciati: uno ha percorso circa 30 Km in contromano

Di: Giammaria Lavena

I carabinieri del Comando provinciale di Sassari hanno denunciato tre soggetti per guida in stato di ebrezza. Il primo ieri notte, ad Olbia, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un operaio 33enne poiché, alla guida della propria autovettura, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico e sullo stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione personale e veicolare sarebbe stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico dalla lunghezza complessiva di 16,5 cm. Nella circostanza l’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa per aver omesso di osservare i vincoli imposti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sempre ad Olbia, nel corso della nottata, la Sezione Radiomobile ha deferito un 40enne operaio, poiché sarebbe stato sorpreso alla guida di un veicolo privo di patente di guida, in quanto revocata, rifiutandosi di sottoporsi all’accertamento etilometrico e avrebbe proferito frasi minacciose e oltraggiose verso gli operanti alla presenza di testimoni. Anche in questo caso l'uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa per aver omesso di osservare i vincoli imposti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Infine un cittadino di Mores, 67 anni, sarebbe stato trovato in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un autoveicolo, fermato dopo aver percorso circa 30 km della Olbia-Sassari contromano. Patente di guida ritirata e veicolo affidato a persona idonea.