Alberghi, mezza Alghero in vendita

Società milanese pronta a rilevare diverse strutture

Di: Redazione Sardegna Live

La Elaris Holding ha puntato gli occhi su diverse strutture ricettive sulla città catalana circondata da antiche mura, meta ricercata da turisti provenienti da tutto il mondo.

La società milanese, nata nel 2014, che fornisce soluzioni per il teleriscaldamento, l'energia rinnovabile e il risparmio energetico ai cittadini e alle imprese vorrebbe investire anche nel settore turistico. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero trattative in corso per il Carlos V della famiglia Giorico, proprietaria anche degli uffici e dei locali commerciali di piazza dei Mercati, per il Baia di Conte dal Gruppo Santoni, per il Las Tronas dello psichiatra Vito La Spina, per il Calabona e per il dismesso Eleonora dai due rami della famiglia Fonnesu.

Ma non sarebbero gli unici. L’Ansa parla anche dell’hotel El Faro e di altre strutture. Un'operazione che ammonta a quasi 100milioni di euro. Il management di Elaris ha anche incontrato il sindaco di Alghero, Mario Conoci, mostrando interesse anche per l'ex Tris Blu, pista da ballo storica, oggi abbandonato, e per il Balaguer, altra struttura in decadenza.

La società milanese avrebbe attivato i contatti anche con l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, e il management del Parco di Porto Conte.