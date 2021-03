Operaio di Forestas e piromane, 43enne arrestato a Cagliari

E' accusato di aver dato fuoco a un bosco di macchia mediterranea nelle campagne di Pula

Di: Redazione Sardegna Live

Stamattina all’alba a Cagliari, i carabinieri della “Squadra Catturandi” del Nucleo Investigativo del locale Comando Provinciale, hanno arrestato su disposizione della Procura di Cagliari U.C., 43enne cagliaritano residente a Pula.

L'uomo, operaio di Forestas, deve espiare la pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione per incendio boschivo doloso. Il 28 agosto dello scorso anno, infatti, era stato arrestato con l’accusa di aver dato fuoco tre settimane prima a un bosco di macchia mediterranea nelle campagne di Pula. Dopo essere stato accompagnato presso il carcere di Uta, la detenzione era stata sospesa in via cautelare.

Nei suoi confronti, nel frattempo, è partita una procedura di licenziamento per motivi disciplinari che ora verosimilmente si consoliderà a seguito dell’azione penale condotta dal pm Alessandro Pili e accolta dal gip Maria Gabriella Muscas.