Nuoro. Covid, casi di positività in classe: chiude una scuola elementare

Gli alunni verranno sottoposti al tampone

Di: Redazione Sardegna Live

Da domani, mercoledì 3 marzo, e fino al 9 dello stesso chiuderà la scuola elementare "Calamida" di Nuoro.

La decisione presa dai vertici dell'istituto scolastico è stata presa stamattina in seguito alla conferma da parte della Assl di Nuoro dei nuovi casi positivi al Covid 19. Già in due classi della scuola erano state attivate le lezioni a distanza per un precedente caso di coronavirus ed erano state avviate le attività di tracciamento. Dopo i nuovi casi di oggi gli alunni della scuola verranno sottoposti al tampone, con controlli previsti il 6 e il 7 marzo.