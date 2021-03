L'appello degli operatori: "Riaprire le sale giochi in Sardegna"

L’Associazione degli operatori di gioco lecito lamenta "una vera e propria discriminazione nei confronti del gioco pubblico"

Di: Redazione Sardegna Live

As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, chiede la riapertura delle sale giochi con un'istanza in autotutela inviata alla Regione Sardegna. Nell’istanza si chiede, in particolare, la modifica urgente dell'ordinanza regionale del 28 febbraio 2021 nella parte in cui non include le attività di gioco tra quelle per cui è consentita la riapertura.

As.Tro lamenta "una vera e propria discriminazione nei confronti del gioco pubblico". Secondo un comunicato dell'associazione, l'ordinanza è "priva di qualsiasi motivazione o elemento istruttorio idoneo a giustificare l'inibizione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, e del gioco mediante apparecchi installati presso esercizi commerciali". Le attività riaperte come i ristoranti, presentano secondo l'associazione gli stessi rischi, se non superiori, alle sale gioco e scommesse, in cui si precisa che è sempre obbligatorio l'uso delle mascherine ed è previsto il rispetto della distanza interpersonale.