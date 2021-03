Screening nelle zone rosse: dati confortanti a Bono e La Maddalena

Oggi tocca a San Teodoro

Di: Redazione Sardegna Live

Non tutta la Sardegna si gode il primo giorno di zona bianca. Tre comuni, Bono, La Maddalena e San Teodoro, in cui la scorsa settimana è stata istituita la zona rossa in seguito all'emergere di altrettanti casi di contagio da variante inglese del Covid-19, devono ancora attendere. Ma la situazione sembra sotto controllo e i dati farebbero ben sperare.

A Bono lo screening fatto giovedì e venerdì ha messo in evidenza una bassa circolazione del virus: su 1.620 persone sottoposte a tampone naso-faringeo e all'esame molecolare/antigenico, sono emersi solo 6 positivi al coronavirus. "I risultati indicano chiaramente che è stata evitata la diffusione del virus", sottolinea la direzione del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord dell'Ats. "La situazione epidemiologica è in via di risoluzione, ma resta valido l'appello a non abbassare la guardia", chiedono i vertici della sanità locale e gli amministratori comunale.

A La Maddalena lo screening prosegue oggi. Intanto, ieri sono stati eseguiti 3.348 tamponi. "Ai pochi positivi riscontrati è stato già effettuato il secondo tampone molecolare, esteso in via precauzionale alle loro famiglie. In questo momento si trovano già in quarantena e sono tutti asintomatici", ha fatto sapere il sindaco Fabio Lai. "Se confermeremo o miglioreremo l'affluenza, diremo finalmente basta alle teorie basate su ipotesi", ha sottolineato il primo cittadino.

Due giornate di screening anche a San Teodoro. Si parte oggi Tra oggi e domani è previsto lo screening di massa anche a San Teodoro, dove sono state individuate quattro aree parcheggio a disposizione degli utenti che aderiranno alla campagna di monitoraggio ospitata nella palestra scolastica di Via Molise.