Positivi in calo a Cagliari. Truzzu: "Dati confortanti, non abbassiamo la guardia"

Rispetto all'ultimo aggiornamento -78 casi di positività

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu fornisce un aggiornamento che fa ben sperare nell'ambito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

"I numeri sono ancora in diminuzione rispetto all'ultimo aggiornamento: il totale dei positivi è di 334, in calo di 78 unità, mentre sono 34 i ricoveri in ospedale (-11)", spiega il primo cittadino.

"Questi dati sono confortanti ma non devono farci abbassare la guardia - prosegue Truzzu -. Dobbiamo continuare sulla via della prudenza e della responsabilità, che ci hanno caratterizzato finora e che ci hanno permesso di entrare in zona bianca. E a proposito di responsabilità, vi ricordo che ognuno di noi può fare la sua parte partecipando allo screening che si terrà sabato 6 e domenica 7 marzo, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 18, in uno dei 17 punti cittadini in cui verranno eseguiti i tamponi gratuiti. Questo ci permetterà infatti di isolare eventuali asintomatici e di bloccare così la ripresa del virus. Ci aiuterà insomma a riprendere la nostra vita, la nostra libertà e a sconfiggere insieme questo subdolo nemico".