Castiadas. Fermato alla guida, in macchina marijuana: patente ritirata

Nei guai un 21enne

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera a Castiadas, in località “Maloccu”, sulla sp 18, i carabinieri delle Stazioni di Castiadas e Villaputzu, durante un servizio preventivo di controllo del territorio, hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti un 21enne operaio del luogo, positivo in banca dati per vicende antecedenti.

Questi, controllato a bordo del veicolo a lui in uso, una Renault Clio, a seguito di perquisizione personale e veicolare sarebbe stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana, di cui avrebbe poi dichiarato l’uso personale.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo e custodito per le successive analisi a cura del laboratorio dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari. La patente del giovane è stata ritirata.