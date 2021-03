Porti e aeroporti: controlli serrati per chi arriva in Sardegna

A chiunque non abbia effettuato il tampone verrà fatto il test al momento dello sbarco. La Regione si prepara ad allestire i controlli

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di ieri il presidente della Regione Christian Solinas, parlando del ritorno dell'Isola alla zona bianca, ha precisato come sia di fondamentale importanza non abbassare la guardia. In particolare ha evidenziato la necessità di inasprire i controlli su porti e aeroporti. Sostanzialmente, chi arriva in Sardegna, dovrà aver effettuato il tampone almeno 48 ore prima (con successivo esito negativo). Se così non dovesse essere, chiunque arrivi dovrà essere sottoposto al test al momento dello sbarco; rimane da capire cosa succederebbe se il passeggero dovesse risultare positivo.



L'Ares-Ats a partire da oggi sarà dunque chiamata ad allestire i controlli sanitari nei porti e negli aeroporti entro una settimana dal passaggio della Sardegna dalla zona gialla a quella bianca. "Utilizzeremo i tamponi antigenici e molecolari sui passeggeri che arriveranno nei porti e negli aeroporti sardi – spiega, come riportato da La Nuova Sardegna, il commissario di Ares-Ats, Massimo Temussi –. L’obiettivo è evitare un innalzamento dell’indice Rt in tutta la Regione. Sappiamo che la variante inglese è sbarcata nell’isola attraverso passeggeri arrivati dal Libano e dell’Albania e non abbiamo intenzione di abbassare la guardia".

"Abbiamo già un accordo di massima con le società di gestione degli aeroporti – prosegue – e domani incontreremo i responsabili dell’Autorità portuale. Non sappiamo quando potremo iniziare ma faremo di tutto per fare in modo che entro la prossima settimana i controlli sanitari siano operativi in ognuno degli scali sardi. Abbiamo un problema con il personale – conclude –, ma sono convinto che tutto possa risolversi nonostante la concomitanza con altri impegni".