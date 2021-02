Antonio Marras: il video della nuova collezione è da brividi

Sfilata al complesso Nuragico di Barumini, sito archeologico tra i più importanti in Europa

Di: Redazione Sardegna Live

Una location suggestiva, il complesso nuragico di Barumini, per presentare la sua ultima collezione. L’idea di Antonio Marras, tramutata in un video mandato online durante Milano Fashion Week, è stata decisamente apprezzata a giudicare già dalle migliaia di visualizzazioni e condivisioni sui social.

Lo short movie ha un cast quasi interamente sardo, sempre "con l'intento di dimostrare che in Sardegna si è in grado di realizzare eventi con risorse locali degne dei grandi show di Milano, Parigi e New York". Ed è stato possibile realizzarlo anche grazie alla partnership con la Fondazione Sardegna Film Commission della Regione autonoma della Sardegna e al sostegno di Sardegna Teatro, della Fondazione Barumini Sistema Cultura e del Comune di Barumini.

Tutti insieme, uomini e donne, in un corteo aperto da due bambini, camminano verso questo luogo sacro a chiedere l'intercessione alla dea del luogo per la fine della pandemia. Al tramonto la liberazione, con un ballo collettivo su musica dal vivo di un artista sardo.