Zona bianca, ora si attende l'ordinanza di Solinas

Si ragiona sui nuovi orari di chiusura di bar e ristoranti che da lunedì potranno lavorare anche per la cena

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha certificato la zona bianca per la Sardegna, ora si attende quella del presidente della Regione Christian Solinas, che dovrebbe prevedere riaperture graduali e controllate, e comunque concordate costantemente con il Ministero e il comitato tecnico scientifico.

Si ragiona, in particolare, sui nuovi orari di chiusura di bar e ristoranti che da lunedì potranno lavorare anche per la cena, e, ovviamente, sull'eventuale slittamento del coprifuoco notturno che comunque resterà. Tutti i protocolli attivi dall'inizio della pandemia per contrastare il coronavirus resteranno validi, quindi anche l’obbligo di mascherina e il distanziamento sociale. Non è ancora chiaro se palestre e piscine potranno riaprire, se ne saprà di più in serata.+