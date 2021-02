Vigili del fuoco Sassari, va in pensione il capo reparto Nicolino Fresi

Dopo 28 anni di attività ha prestato il suo ultimo turno di servizio. Stamattina le congratulazioni e il saluto di tutto il personale

Di: Giammaria Lavena

Oggi, 26 febbraio 2021 ha prestato il suo ultimo turno di servizio presso la sede Centrale dei Vigili del fuoco di Sassari il capo reparto esperto Nicolino Fresi, che raggiunge i requisiti per la pensione.

Entrato nei Vigili del fuoco nel 1983, il capo reparto Fresi è stato per tantissimi anni il responsabile operativo del nucleo Nbcr avanzato della Regione Sardegna, unico nucleo regionale dei Vigili del fuoco specializzato per il contrasto dei rischi derivanti da sostanze pericolose, biologiche, chimiche e radioattive.

"Il suo impegno e contributo tecnico altamente qualificato è stato determinante in svariate emergenze regionali e nazionali, dagli incidenti di autocisterne di prodotto infiammabile, al prezioso ruolo di formatore professionale, fino al prezioso contributo allo sviluppo di misure tecniche a contrasto del rischio biologico da Covid-19", si legge in una nota.

Stamattina ha ricevuto le congratulazioni e il saluto di tutto il personale con in testa il comandante Bentivoglio Fiandra che, non senza commozione, ha ricordato a tutti le inestimabili qualità umane del collega oltre il non comune senso del dovere e appartenenza al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.