Variante inglese. La Maddalena in zona rossa: ecco le disposizioni del sindaco

Ecco le disposizioni del primo cittadino per quanto riguarda uscite di casa, attività varie, bar, ristoranti, scuole, sport e attività fisiche

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, ha comunicato in questi minuti le nuove misure restrittive per la polazione, da questo pomeriggio in lockdown dopo il riscontro di 33 casi Covid, di cui 10 di variante inglese. Ecco tutte le disposizioni:



Divieto di spostamento: presso le abitazioni di parenti e amici, fatta eccezione per coloro che assistono persone non autosufficienti; fuori dal proprio Comune di residenza, fatta eccezione per motivi di lavoro o comprovate necessità di salute.

Attività aperte: supermercati, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole, beni di prima necessità.

Bar e rivendita di bevande: asporto consentito fino alle 18. Consegna a domicilio fino alle 22. Ristoranti e pizzerie: asporto e consegna a domicilio fino alle 22.

Aperti: lavanderie, pompe funebri (e attività connesse), centri estetici (esclusi centri benessere), centri edili (e attività connesse).

Attività scolastiche in presenza: asili nido, scuola dell'infanzia, primo anno scuola secondaria di primo grado (prima media).

Attività scolastiche non in presenza: dalla seconda media in poi didattica a distanza.

Attività motoria: è consentita, esclusivamente in forma individuale, nei pressi della propria abitazione, con obbligo di mascherina.

Attività agonistica: è consentito praticare sport individuale e di squadra a livello agonistico riconosciuto dal Coni. Sono consentiti gli allenamenti sia individuali che di squadra a porte chiuse.

Le disposizioni saranno valide sino al 5 marzo, salvo eventuale proroga per ulteriori sette giorni.