Cagliari, sorpreso dalla padrona di casa a rubare si dà alla fuga: rintracciato 32enne

E' stato raggiunto poco dopo dalla polizia e arrestato

Di: Giammaria Lavena

Nella serata di ieri i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un 32enne di origine tunisina per il furto in abitazione. A lanciare l'allarme ai poliziotti è stata la proprietaria di casa, che avrebbe sorpreso un estraneo all’interno del suo locale adibito a magazzino, mentre rovistava tra gli oggetti e riempiva delle buste di plastica con degli utensili.

Prima che l’uomo si desse alla fuga, la signora ha fatto in tempo a fornire una dettagliata descrizione dell’individuo all’operatore del Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura, il quale, in costante in costante contatto telefonico con lei, contemporaneamente, ha diramato la nota alle Volanti, già impegnate sul territorio nei servizi di prevenzione.

La prontezza degli operatori di polizia, insieme alla collaborazione della proprietaria dell’abitazione, ha consentito agli agenti una rapida individuazione dell’uomo, che è stato bloccato nei pressi della casa e ancora in possesso quanto era riuscito ad asportare dal magazzino prima di essere scoperto.

Il soggetto, infatti, dopo aver forzato la porta d’ingresso del locale sarebbe riuscito ad entrare e ad impossessarsi di quattro bottiglie di buon vino (cannonau, rosso di costiera, vermentino e nasco), di un tagliacapelli e di alcuni utensili elettrici da lavoro, occultando il tutto all’interno dello zaino che portava ancora indosso al momento del fermo.

Il cittadino straniero è stato tratto in arresto per furto in abitazione ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida direttissima prevista per questa mattina.