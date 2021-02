Carloforte, evade i domiciliari: in manette 40enne

E' stato tradotto presso la casa circondariale di Uta

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Carloforte, i carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza al decreto di sospensione della misura alternativa concessa a suo tempo all’interessato dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari, hanno tratto in arresto un 40enne del luogo, disoccupato, già noto ai militari per precedenti vicende.

L'uomo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in seguito all’aggravamento della misura scaturita dalla denuncia in stato di libertà per essere indebitamente uscito dalla propria abitazione, è stato tradotto presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta.