Ozieri, ancora giù i contagi Covid e le quarantene

Sono 8 gli attualmente positivi nel Comune

Di: Giammaria Lavena

Ancora in calo i contagi da coronavirus a Ozieri: i casi da 13 sono scesi ad 8. Lo ha fatto sapere il sindaco Marco Murgia tramite un comunicato condiviso sulla pagina Facebook del Comune.

"Riprendiamo con la comunicazione dei dati sull'andamento epidemiologico in città. Continua il trend positivo - spiega -. Ancora in diminuzione sia i positivi, che scendono a 8, sia i soggetti in quarantena".

Al momento a Ozieri sono "presenti 4 soggetti in quarantena", riferisce infine il primo cittadino.