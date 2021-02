Comuni Ricicloni, Tortolì premiata all'Ecoforum regionale sull'economia circolare dei rifiuti

Riconoscimento come Comune costiero con raccolta differenziata superiore al 75%

Di: Redazione Sardegna Live

Tortolì tra i Comuni Ricicloni della Sardegna, premiata come Comune costiero con raccolta differenziata superiore al 75%, al terzo Ecoforum regionale sull'economia circolare dei rifiuti organizzato da Legambiente Sardegna con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari e Comune di Cagliari.

Un appuntamento unico a livello regionale, organizzato per fare il punto sulla gestione dei rifiuti in Sardegna, valorizzare le esperienze, le conoscenze di un settore dalle grandi potenzialità e tracciare nuovi percorsi verso l’attuazione dell’economia circolare. Un momento di confronto e dibattito sulla gestione virtuosa dei rifiuti con i principali operatori del settore: aziende, pubblica amministrazione, consorzi di filiera, responsabili ed esperti di settore.

Ed è proprio in questa occasione che Tortolì è stata premiata come 'Comune Costiero con raccolta differenziata superiore al 75%. "Un risultato importante quello della corretta gestione dei rifiuti, tra gli obiettivi della Maggioranza, per il quale si si sta continuando a lavorare con l’obiettivo di migliorare il servizio ai cittadini" si legge in una nota delel'amministrazione comunale.

All'incontro che si è tenuto ieri in videoconferenza, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale ha preso parte l'Assessore all'Ambiente Walter Cattari. “Si tratta di un dato importante frutto di un lavoro portato avanti negli anni anche grazie alla grande collaborazione dei cittadini, che ringraziamo ancora una volta per il loro impegno senza il quale non sarebbe possibile'' è il commento dell'Assessore Cattari.inserisci testo