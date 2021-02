Budoni. Variante inglese, il sindaco chiude le scuole

"per tutelare la salute dei docenti e degli alunni e del personale Ata"

Di: Redazione Sardegna Live

“Acquisita, la nota del 24.02.2021 n° 70560 dell’ATS Sardegna ASSL di Olbia, pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di Budoni alle ore 16.34, relativa alla comunicazione della rapida impennata di Casi della variante VOC. 202012/01 che diventa ingravescente giorno per giorno; ordina la chiusura immediata in via precauzionale, di tutte le sedi scolastiche di ogni grado e ordine presenti nel comune di Budoni a far data dal 25.02.2021 fino a nuove disposizioni”.

È quanto si legge nell’ordinanza emessa dal sindaco di Budoni, Giuseppe Porcheddu.

Il primo cittadino ha disposto oggi la chiusura di tutte le scuole, fino a nuovo ordine, "per tutelare la salute dei docenti e degli alunni e del personale Ata".