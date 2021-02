Investito pedone a Monte Urpinu

Ennesimo pedone travolto a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Monte Urpinu, a Cagliari. Una Ford Fiesta guidata da un 38enne residente a Cagliari, percorreva via Sanjust in direzione Monte Urpinu. Arrivato all'intersezione con via Angius quando, nell'immettersi in quest'ultima, avrebbe investito un pedone.

Si tratta di una 52enne cagliaritana, anch'essa residente a Cagliari, che attraversava sulle strisce pedonali.

Immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.