Scontro fra auto e moto a Pirri

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina alle porte di Pirri. Una Volkswagen Golf, guidata da un 44enne residente in provincia, mentre svoltava da via Santa Maria Chiara verso la via Eroi d'Italia, si è scontrata con una moto Yamaha Majesty condotta da un cagliaritano di 50 anni.

Il conducente della moto, a seguito dell'urto, è caduto sull'asfalto riportando lesioni. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Coinvolto anche un terzo veicolo in sosta regolare. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.