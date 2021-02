Cagliari, auto contro scooter all'incrocio: ferito 20enne

Una 90enne alla guida di una Nissan è andata a sbattere contro lo scooter

Di: Giammaria Lavena

Incidente stradale a Cagliari, dove una 90enne alla guida di una Nissan Micra proveniente da via Donizetti, all'incrocio regolato da stop è andata a scontrarsi con uno scooter Honda sh 125 condotto da un 20enne residente in città.

Il giovane dopo l'urto è caduto rovinosamente a terra restando ferito. E' stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico con assegnato codice giallo.

Sul posto la polizia locale che per espletare i rilevi e consentire al personale 118 il soccorso in sicurezza, ha dovuto interdire momentaneamente il transito ai veicoli in parte delle due strade.