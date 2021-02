Covid. Un altro caso di variante inglese nel nord Sardegna

A Budoni una bambina che frequenta le scuole dell'infanzia è stata trovata positiva

Di: Redazione Sardegna Live

Una bambina che frequenta la scuola dell'infanzia di Budoni è stata trovata positiva alla variante inglese. Il sindaco, Giuseppe Porcheddu, ha invitato a prestare la "massima attenzione".

Intanto, a Bono, paese in lockdown da sabato scorso, domani partirà dalle 9, all'interno del palazzetto dello sport di via Sironi, la campagna di screening volta ad arginare la presenza della variante inglese. D'intesa con le autorità sanitarie e l'assessorato regionale della Sanità, l'amministrazione ha deciso di sottoporre a controllo l'intera popolazione, sebbene lo screening gratuito sia su base volontaria.

L'ultimo contagio di ieri della mutazione inglese ha interessato anche in questo caso una bambina, 11enne di La Maddalena, tuttora ricoverata nella clinica di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Tra avantieri e ieri sono stati eseguiti i tamponi a tutti i contatti della ragazzina, tra compagni di scuola, parenti e genitori degli altri allievi della classe frequentata dalla giovane studentessa all'interno dell'istituto comprensivo di via Cedrino. I test sono stati inviati a Sassari per essere processati. Si resta in attesa di sapere se vi siano altri casi di positività alla variante inglese su 24 casi sospetti tra Sassarese e Nuorese.