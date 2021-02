Attacco in Congo: una rosa e un biglietto davanti al cancello della Stazione Carabinieri di Orosei

"Luca e Vittorio orgoglio d'Italia, riposate in pace grandi eroi"

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, davanti al cancello della Stazione Carabinieri di Orosei, una signora ha deposto una rosa e un biglietto in memoria dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi due giorni fa in un agguato mentre si trovavano a bordo di un’autovettura dell’ONU in una zona della Repubblica democratica del Congo.

Il biglietto manoscritto recita: "Luca e Vittorio orgoglio d'Italia, riposate in pace grandi eroi".