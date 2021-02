Incidente sulla 554, perde il controllo della moto che si incastra sotto il guard rail: ferito 29enne

Trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Botzu.

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, 24 febbraio, sulla Strada Statale 554, all'altezza del km 1,200 in direzione della SS195.

Un cagliaritano di 29 anni residente a Quartu, mentre affrontava la curva verso sinistra successiva alla Motorizzazione Civile, per cause da accertare, ha perso il controllo della propria moto, una una Honda Transalp, e dopo aver sbandato per diversi metri è rovinato al suolo.

La moto è rimasta incastrata sotto il guard rail mentre il giovane è stato soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Botzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.