Valorizzazione territorio: nuraghi patrimonio Unesco e film d'animazione su Netflix

Cossa: "Nostro fine principale è quello di valorizzare la nostra storia". In progetto anche un cartone ispirato ai bronzetti nuragici in vetrina al museo archeologico di Cagliari

Di: Giammaria Lavena

Protocollo d'intesa tra il comitato Sardegna Verso l'Unesco e la Fondazione Sardegna Film Commission. Obiettivo prefissato quello di rafforzare la candidatura all'Unesco per l'intero patrimonio nuragico sardo.

"Il nostro fine principale - ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il presidente del comitato Michele Cossa - è quello di valorizzare la nostra storia. Anche per promuovere un territorio che può dare molto ai visitatori non solo d'estate, ma dodici mesi all'anno".

L'idea, per ampliare i confini dell'Isola anche virtualmente è quella di coinvolgere nel progetto anche film, serie tv, cartoni animati e videogame che portino la Sardegna in giro per il mondo. E' qua che entra in gioco Sardegna film commission: durante la conferenza stampa è stata infatti mostrata la bozza di un lavoro ancora da completare, con protagonisti del cartoon personaggi ispirati ai bronzetti nuragici in vetrina al museo archeologico di Cagliari.

Non è finita qua; infatti la Sardegna potrebbe finire presto su Netflix con un lungometraggio di animazione. A renderlo noto è stata Anne Sophie Vanhollebeke, presidente di Cartoon Italia: "Netflix ha deciso di investire molte risorse in questo settore - ha spiegato - e anche la Sardegna sarà coinvolta: è già un invito a tirare fuori delle idee e iniziare a pensare che cosa si può fare".

Il prossimo 26 maggio Cagliari si terrà ancora una volta "Cartoon Digital", uno tra i più importanti eventi per l'animazione internazionale con produttori provenienti da tutto il mondo.