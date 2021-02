Sequestrate carrozze e locomotive storiche

Abbandonate in pessimo stato di conservazione, nonostante siano patrimonio storico non solo della Sardegna, ma di tutta Italia.

Di: Redazione Sardegna Live

La Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri di Cagliari hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dalla locale Procura della Repubblica di oltre 30 mezzi rotabili storici databili tra i primi del ‘900 ed il 1932 (locomotive, carrozze e vecchie “littorine” sullo stile del razionalismo funzionale), attualmente depositati nelle stazioni ferroviarie di Monserrato, Mandas, Sassari e Macomer.

Dalle verifiche effettuate è emerso lo stato di abbandono e di conservazione in cui versano numerosi mezzi rotabili, nonostante siano considerati beni di interesse storico/artistico. Devono, infatti, essere adeguatamente conservati e destinati a un uso compatibile con il loro carattere storico. I mezzi sequestrati facevano e fanno parte della flotta utilizzata per la rete ferroviaria a scartamento ridotto della Sardegna che si estende per oltre 600 chilometri contro gli oltre mille di tutta la rete ferroviaria dell'Isola, un percorso anche turistico denominato "Trenino Verde". Un tempo il servizio di linea e turistico era garantito dalle Ferrovie Complementari della Sardegna, oggi è assicurato dall'Azienda di trasporto pubblico extraurbano della Regione, l'Arst.

Il sequestro si è reso necessario al fine di assicurare il corpo di reato in attesa di accertare, anche a mezzo di successive attività ispettive da espletare con l’ausilio di personale qualificato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, l’effettivo interesse culturale del parco rotabile, nonché la consistenza, lo stato di conservazione e manutenzione dello stesso.

Sono al vaglio degli inquirenti alcune ipotesi di reato, quali danneggiamento del patrimonio storico culturale nazionale, uso illecito di beni culturali, pregiudizievole per la loro stessa conservazione ed abuso d’ufficio.

L’attività odierna, frutto della sinergia operativa tra le Forze di Polizia interessate si è, inoltre, caratterizzata per la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.