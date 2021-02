Quartu Sant’Elena. Vessazioni e minacce all’ex moglie: 78enne ai domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri pomeriggio, gli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Cagliari nei confronti di un 78enne, autore di atti persecutori e minacce di cui era vittima la sua ex moglie.

La donna, come riferito dalla Polzia, da diversi anni continuava a subire vessazioni e minacce dal suo ex marito, il quale spesso la seguiva per strada, appostandosi nei pressi della sua abitazione e bersagliandola con gravissime ingiurie nei suoi confronti.

La signora ha chiesto aiuto ai poliziotti del Commissariato dopo l’ennesimo episodio di minacce, denunciando l’uomo, il quale era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento, diverse volte disatteso.

È in base alle risultanze degli investigatori del Commissariato che, su richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari, il Tribunale ha emesso il provvedimento, eseguito ieri dai poliziotti, accompagnando il 78enne presso la propria abitazione in stato di arresti domiciliari.