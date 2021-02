Prove di primavera anche in Sardegna: previsti 22 gradi

Merito di un vasto anticiclone che sta continuando ad espandersi sull'Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Nei prossimi giorni assisteremo alle prove generali di primavera a causa di un vasto anticiclone che sta continuando ad espandersi sull'Italia, con temperature che su alcune regioni – tra cui la Sardegna – supereranno i 20 gradi.

Fino a mercoledì 24, secondo gli esperti del sito iLMeteo.it, l'alta pressione non sarà ancora in grado di dispensare sole e clima mite in forma omogenea ma da giovedì in Toscana e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia le temperature massime toccheranno anche i 22 gradi.