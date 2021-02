Droga a Villacidro, denunciato un 47enne

Trovato in possesso di cinque buste e due contenitori contenenti infiorescenze di marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villacidro i carabinieri in borghese dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia hanno denunciato alla Procura di Cagliari, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, un bracciante agricolo 47enne.

L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, poi estesa anche presso un’abitazione rurale sita in località “Corte Margiani”, sarebbe stato trovato in possesso di cinque buste di plastica e due contenitori trasparenti contenenti all’interno infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di 204 grammi.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro ed è destinato alle analisi chimiche e tossicologiche che verranno svolte nei laboratori del RIS di Cagliari.