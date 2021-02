Bosa è Covid-free, gli ultimi tamponi sono tutti negativi

E' stato il sindaco Pier Franco Casula a dare l'annuncio

Di: Redazione Sardegna Live

A Bosa non c’è più alcun positivo. Gli ultimi tamponi effettuati sono risultati tutti negativi. A dare l’annuncio è stato il sindaco Pier Franco Casula.

"Un risultato sperato e cercato attraverso la sensibilizzazione dei cittadini che, nonostante il periodo carnevalesco e diverse situazioni a rischio, ha riportato normalità la situazione in città. Ma non è il caso di lasciarsi andare ed allentare la guardia, anzi" ha scritto in una lettera il primo cittadino di Bosa, annunciando che nei prossimi giorni inizierà la distribuzione dei DPI agli istituti di accoglienza e agli operatori sociali.

"I dati nazionali e regionali sono in continua evoluzione tanto da far diventare possibile il ritorno della Sardegna ad una zona libera da limitazioni o restrizioni. Ma l'esperienza ci insegna ad essere prudenti e ad evitare facili entusiasmi – ha aggiunto Casula – Per adesso godiamoci questo risultato ottenuto grazie alla collaborazione e al rispetto di quasi tutti i cittadini delle regole per evitare i contagi, ma con la consapevolezza che non è finita. Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia e a sostenere politiche regionali di controllo dei flussi da/per la Sardegna, per evitare possibili nuove ondate di contagi”.