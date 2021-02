Spaccio di droga, in manette 31enne cagliaritano

Arresto mentre cedeva sostanze stupefacenti a un acquirente datosi alla fuga

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, a Cagliari, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato in flagranza del reato di cessione e detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti C.B., 41 anni, residente a Cagliari.

L'uomo, sarebbe stato notato in via Schiavazzi dai militari mentre cedeva verosimilmente sostanza stupefacente ad un acquirente del luogo, datosi poi alla fuga. Successivamente il fermato, sottoposto a perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di quattro involucri, pari a 34,5 grammi di marijuana, di dieci dosi, pari a 3 grammi, di cocaina, di nove dosi, pari a 3,7 grammi di hashish nonché di 65 euro in contanti, il tutto custodito all’interno di un marsupio.

Il controllo esteso presso l’abitazione dell’interessato, avrebbe consentito di rinvenire ulteriori 0,3 grammi di hashish, un coltello, una forbice, materiale da confezionamento nonché 1.360 euro in banconote di vario taglio. Le sostanze stupefacenti ed il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Il giudice, al termine dell’udienza, nel convalidare l’arresto e concedere i termini a difesa, ha emesso nei confronti di C.B. la misura cautelare degli arresti domiciliari.