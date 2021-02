Vaccini: prime dosi agli over 80 in Sardegna

Gli anziani interessati sono 3.500

Di: Redazione Sardegna Live

Il primo test per le vaccinazioni degli over 80 in Sardegna si è tenuto nel Medio Campidano. Ha preso il via partiti questa mattina, in contemporanea con lo screening di massa "Sardi e Sicuri" che proseguirà sino a domani in quella che è la terza tappa del piano di tracciamento del virus voluto dalla Regione in collaborazione col microbiologo Andrea Crisanti.

Sono circa 3.500 gli ultraottantenni coinvolti in 28 Comuni del Medio Campidano. In caso di esito negativo, gli anziani inseriti negli elenchi redatti da Ats Sardegna potranno scegliere se vaccinarsi o meno. Tanti hanno già deciso di farsi inoculare la prima dose nelle sei le strutture sanitarie attrezzate: i poliambulatori di Guspini, Sanluri, Serramanna, Lunamatrona, San Gavino e la Casa della salute di Villacidro.