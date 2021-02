Il vicequestore Mariliana Tumino lascia la Questura di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Il vicequestore della Polizia di Stato Mariliana Tumino lascia la Questura di Cagliari per svolgere un altro prestigioso incarico a Trapani.

La Tumino ha iniziato la sua carriera in Polizia nel giugno 1988 e, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’università di Catania ed avere frequentato il corso per Commissari, è stata assegnata alla Questura di Caltanissetta – Divisione Anticrimine. Successivamente è stata destinata alla Questura di Ragusa, dove ha assunto la dirigenza dell’Ufficio Immigrazione e successivamente della Digos e, nel gennaio 2015, è stata nominata Capo di Gabinetto e Capo della Segreteria di Sicurezza. Da tale data ad oggi ha ricoperto anche il ruolo di Portavoce, dando in questa veste il massimo impulso alla divulgazione delle attività svolte dagli uffici della Questura e dei Commissariati di P.S. della provincia, implementando la piattaforma della comunicazione con l’apertura dei profili Facebook ed Instagram della Questura di Ragusa. Per promuovere percorsi di legalità condivisi, la Tumino ha curato, inoltre, la divulgazione delle campagne informative del Dipartimento della P.S. con articolati progetti dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, rivolti agli studenti, agli insegnanti ed ai genitori. Nel corso di questi anni ha svolto, altresì, diversi incarichi e per il suo costante e proficuo impegno ha rappresentato un indiscusso punto di riferimento, non solo negli ambienti istituzionali, ma anche nell’intero ambito della Provincia di Ragusa.

Nel 2020 è approdata alla Questura di Cagliari, dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto per un anno, durante il quale si è rilevata fondamentale supporto, curando in particolar modo le problematiche riguardanti la pianificazione dei più disparati servizi già dall’inizio dell’emergenza sanitaria. "E’ stata punto sicuro di riferimento per il Questore e per il personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia - si legge in una nota - e continuerà ad esserlo alla Questura di Trapani, assumendo l’incarico di Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale".