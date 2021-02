Omicidio a Ortueri, tra oggi e domani autopsia sul corpo della vittima

Marcello Musu, 54 anni, centrato da più spari alla testa

Di: Redazione Sardegna Live

Diversi colpi di arma da fuoco tutti rivolti alla testa. E' morto così Marcello Musu, l'allevatore 54enne ucciso ieri nelle campagne di Ortueri. L'uomo è stato vittima di un agguato in mattinata, mentre raggiungeva il suo ovile nelle campagne del paese in località "Suegiu e Sa Ide".

Una prima perizia esterna sul cadavere è stata eseguita dal medico legale Roberto Demontis. Sarà lui, tra oggi e domani, a effettuare l'autopsia sul corpo della vittima nel Policlinico di Monserrato, dove si trova già la salma. L'esame autoptico potrà restituire importanti informazioni come l'orario del delitto e il numero esatto dei colpi che hanno raggiunto la vittima.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Musu ieri mattina era andato nel proprio podere due volte, una all'alba e una seconda a metà mattina, non facendo più rientro a casa. Una volta sceso dal pick up per aprire il cancello dell'azienda, sarebbe stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco. A dare l'allarme un altro allevatore che in tarda mattinata lo ha visto riverso per terra. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Nuoro, al comando del maggiore Michele Cappa, in queste ore stanno passando al setaccio la vita e il passato dell'uomo. Nel 1993 Musu era stato arrestato per tentato omicidio nei confronti di un compaesano e poi scagionato. Interrogatori, rastrellamenti e posti di blocco sono scattati in tutto il territorio.