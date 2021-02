Giba, acquista motocoltivatore online ma viene truffato: rintracciato il colpevole

Il truffatore un 35enne di Santadi, denunciato

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Giba, a conclusione di una breve indagine, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 35enne di Santadi, operaio, già destinatario di precedenti denunce, indiziato del reato di truffa.

In particolare egli aveva posto in vendita privatamente un motocoltivatore usato e, con artifizi e raggiri, dal 28 marzo 2020 al 30 ottobre 2020, si era fatto consegnare a più riprese in contanti la somma complessiva di 1440 euro da un 48enne, residente anch’egli a Giba.

Al termine dei pagamenti effettuati, a quest'ultimo non sarebbe mai arrivato il macchinario agricolo.