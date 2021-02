Sinnai. Allontanato dalla moglie dopo averla aggredita si ripresenta: arrestato 36enne

Erano in fase di separazione; dopo averla vista in giro col suo presunto nuovo compagno li aveva aggrediti entrambi procurandosi un divieto di avvicinamento e successivamente infrangendolo

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 36enne imprenditore, nato a Cagliari ma residente a Sinnai, già gravato da precedenti denunce, mentre questi era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla propria famiglia, per comportamenti persecutori precedentemente tenuti.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari - ufficio Gip che, a seguito della violazione degli obblighi imposti all’uomo, segnalati dal reparto dell’Arma procedente, ha disposto la revoca della citata misura e l’immediata carcerazione dell’imprenditore in regime di arresti domiciliari.

L’uomo è stato dunque ristretto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, col rischio di un prossimo ulteriore aggravamento della misura, laddove l’uomo uscisse semplicemente di casa. Il 20 ottobre 2020 a Sinnai, a conclusione di una breve attività d’indagine, i carabinieri della locale Stazione, lo avevano deferito in stato di libertà alla per percosse, lesioni personali e ingiurie.

Egli era in fase di separazione dalla moglie non più convivente. I militari operanti avevano accertato che l’uomo, quattro giorni prima, nel corso di un’accesa lite avvenuta per motivi sentimentali, sulla pubblica via a Sinnai, aveva aggredito e percosso la moglie 38enne, impiegata, e il suo “ritenuto” nuovo compagno 22enne, residente anch’egli a Sinnai, provocando loro lievi lesioni.

L’imprenditore aveva incontrato per strada la sua ex e il giovane e aveva reagito in malo modo. Ne era seguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex, alla quale invece egli non aveva adempiuto come documentato dai carabinieri, coi risultati che ne sono poi conseguiti.